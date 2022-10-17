إصابة 9 أشخاص إثر حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالشرقية

أصيب 9 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الاثنين؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين أعلى الطريق الإقليمي في الاتجاه المؤدي إلى طريق بلبيس – العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.



وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي في الاتجاه المؤدي إلى طريق بلبيس – العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.



وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث بعد وقوعه، وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.