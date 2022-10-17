إيهاب أمين لاعب سلة الأهلي : التحكيم كان موجها ضد الفريق في البطولة العربية

تحدث إيهاب أمين لاعب النادي الأهلي لكرة السلة عن خسارة البطولة العربية أمام الكويت الكويتي يوم السبت.

وقال إيهاب أمين خلال تصريحات عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الحمد لله على كل شئ ونهائى البطولة كنا قريبين من الفوز ولكن قدر الله وماشاء فعل، نلوم أنفسنا فى البداية بعد خسارة البطولة العربية".

وأضاف "كل الناس شافت اللى حصل فى البطولة كلها مش النهائى بس بشأن التحكيم، التحكيم كان موجه خلال البطولة العربية وماحدث فى النهائى غريب جدا جدا، كانت القرارات عكسية وغريبة للغاية".

وواصل إيهاب "طردى فى النهائى قرار طالم والحكم رفض العودة لتقنية الفيديو رغم ضربي من لاعب الكويت الكويتى، كان يجب ان يعود لتقنية الفيديو ومراجعتها ولكنه لم يفعل ذلك".

وأردف "اللجنة المنظمة من أول يوم بتحاربنا وبتحارب النادى الأهلى خلال البطولة، الأمر بدأ بتذاكر مجانية ثم بدأت في زيادة الأسعار تدريجيا حتى وصلت لـ 20 دينار أي ما يعادل 1200 جنيه، كان هناك توجه ورغبة أن يتم منع الجماهير من الحضور".

وتابع إيهاب "نعتذر لجماهير الأهلى بعد خسارة البطولة العربية والموسم انتهى ونركز فى الموسم الجديد لتحقيق البطولات واسعاد الجماهير".

وكشف اللاعب عن حديثه مع الحكم السعودي الذي قام بإيقافه قائلًا "تقابلت بالفعل مع حكم مباراة النهائى في المطار أثناء العودة للقاهرة، ابلغنى بأنه كان يبحث عنى من أجل الإعتذار وأنه شاهد المباراة من جديد ولم يقصد ما حدث وأن الخطأ غير موجه ضد الأهلي".