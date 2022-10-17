 وزير الخارجية الأوكراني يطالب الغرب بمزيد من الدعم العسكري - بوابة الشروق
الإثنين 17 أكتوبر 2022 6:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

وزير الخارجية الأوكراني يطالب الغرب بمزيد من الدعم العسكري

د ب أ
نشر في: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 5:49 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 5:50 م

طالب وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الغرب بمزيد من الدعم العسكري، حيث تواصل القوات المسلحة الروسية استهداف كييف ومدن أخرى بالضربات الجوية.

وكتب كوليبا، في تغريدة له: "أنا أول وزير خارجية على الأرجح يخاطب مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي من ملجأ الحماية من القنابل بسبب صافرة الإنذار من الغارات الجوية"، في إشارة إلى اجتماع وزراء الشؤون الخارجية.

وطالب الوزير الأوكراني بالمزيد من وسائل الدفاع الجوي وزيادة امدادات الذخيرة، كما طالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إيران "لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة".

يشار إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا اليوم الاثنين على توفير 500 مليون يورو (486.9 مليون دولار) كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، ليصل بذلك المبلغ الإجمالي الذي تم تخصيصه لها منذ بداية الغزو الروسي في فبراير الماضي إلى 3.1 مليار يورو.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك