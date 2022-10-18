8 وفيات و8500 إصابة بحمى الضنك في تعز اليمنية

أعلنت السلطات الصحية اليمنية اليوم الاثنين، تسجيل 8 وفيات و8500 إصابة بوباء حمى الضنك الذي يجتاح محافظة تعز جنوب غربي البلاد، منذ مطلع العام الجاري.

وأفاد تيسير السامعي، نائب مدير الإعلام والتثقيف في مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز ، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بأن " وباء حمى الضنك بات منتشرا بشكل كبير في تعز، ويصعب السيطرة عليه بسبب أزمة المياه التي تعاني منها المدينة منذ سنوات، وقلة إمكانيات السلطات المحلية ".

ودعا السامعي المانحين إلى "المساهمة في إنشاء مركز متخصص في علاج الحُميات وحمَّى الضَّنك، لأن الكثير من الوفيات تحدث بسبب المعالجات الخاطئة".

وشدد على أن "وجود هذا المركز سيحُد من عدد الوفيات، وسيُقدّم خدمة علاجية سليمة للمصابين بمرض حمى الضنك ".

وختم قائلا "نريد الدعم في تأهيل أطباء متخصصين في علاج هذا الوباء الذي يجتاح المدينة ".

وتعاني مدينة تعز من الحصار المفروض عليها من قبل الحوثيين، منذ مطلع العام 2015، والذي تسبب بتدهور أكبر للوضع الصحي والإنساني.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو ثماني سنوات بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا المسنودة من السعودية، وجماعة أنصار الله الحوثية المدعومة من إيران، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.