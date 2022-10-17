ديلي بيست: هذا العقاب ينتظر هاري إذا انتقد كاميلا

نقلت صحيفة "ديلي بيست" البريطانية عن مصدر مقرب من كاميلا، زوجة الملك تشارلز الثالث، أنه إذا انتقدها الأمير هاري في مذكراته المرتقبة فإن والده الملك تشارلز الثالث لن يدعو نجله وزوجته دوقة ساسكس ميجان ماركل، إلى حفل تتويجه.



ومن المقرر أن تقام في 6 مايو 2023 مراسم تتويج الملك والملكة في كنيسة وستمنستر في لندن.



لكن لن يُسمح للأمير هاري وميجان ماركل بحضور التتويج، وفقًا لما ذكرته صديقة كاميلا، إذا ذكر الكتاب الذي طال انتظاره الملكة، إذ إن علاقة تشارلز شديدة العاطفة بكاميلا وإحساسه بمسؤوليته عن حمايتها هو السبب المباشر.



ومن المرجح أن يشمل كتاب يروي مذكرات دوق ساسكس عن رأيه حول زوجة أبيه كاميلا، إلى جانب خلافه مع شقيقه الأمير وليام، والعلاقة المضطربة مع الملك تشارلز، وعواقب رحيله وميجان عن العائلة الملكية في عام 2020.



وأوضحت أنه نظرا لأن تشارلز يحمي كاميلا بشدة، فإن كل ما فعله تقريبا على مدار العشرين عاما الماضية كان يهدف إلى مساعدة الجمهور على قبول كاميلا، وأضاف المصدر أنه إذا أجبر هاري والده على الاختيار بينهما فلا شك أنه سيختار كاميلا.



وكتاب الأمير هاري، الذي كان من المقرر نشره في الأصل هذا العام، قد يتأخر أكثر لأنه يعيد كتابة بعضه في أعقاب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ويهدف دوق ساسكس من ذلك إلى عدم الإساءة إلى أي شخص، وفقا لخبير ملكي.



وامتنعت العائلة الملكية عن التعليق على التقرير، ولا تزال قائمة الضيوف قيد المناقشة، وفقا لمصادر في القصر، مما يترك إدراج هاري وميجان أو استبعادهما مفتوحا بطريقة متعمدة.