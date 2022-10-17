رئيس جامعة سوهاج يشهد ندوة تعزيز جهود العمل التطوعي بمبادرة حياة كريمة

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات ندوة "تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة"، والتي نظمتها الإدارة العامة لرعاية شباب الجامعة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، العقيد محمد كمال مدير مؤسسة حياة كريمة، والدكتور محمود عمران عضو غرفة العمليات المركزية لمشروعات حياة كريمة، والدكتور هشام الحداد منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، وصبري إبراهيم مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية، وعدد من عمداء الكليات و أعضاء هيئة عن التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة، وممثلي المجتمع المدني، وذلك بقاعة قناة السويس بالحرم الجامعي الجديد.

ووجه عبد الخالق الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ على إطلاق مبادرة حياة كريمة والتي ساهمت فى تغيير وجه الحياه في الريف المصري، مؤكداً أن هذه المبادرة تعد مسؤولية حضارية وبُعد إنساني قبل أي شيء آخر، فهي ليست فقط لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، ولكنها بمثابة تكريماً له وحفظ لكرامته وحقه في العيش الكريم، ذلك المواطن الذي كان خير مساند للدولة المصرية في معركتها نحو البناء والتنمية، وتحمل كافة الظروف والمراحل الصعبة بكل تجرد وإخلاص وحب للوطن.

وأوضح أن حياة كريمة تعد من أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية في تاريخ الدولة المصرية، وهي المبادرة الوحيدة في العالم المنفذة لكل أهداف التنمية المستدامة الـ17، وقد اختصرت من طريق التنمية نحو 5 سنوات، لافتاً إلى أن الجامعة تشارك في أنشطة المبادرة منذ إطلاقها، وتساهم في تقديم كافة أوجه الدعم الفني والاستشارات الهندسية في مختلف مراحل المشروعات التي يتم تنفيذها بقري ومراكز المحافظة الأكثر احتياجاً.

وأكد أن الجامعة تسعى باستمرار لتفعيل طاقات شباب المتطوعين من الطلاب، وتوجيهها نحو البناء والتعمير لخدمة المجتمع، وتنمية قدراتهم الشخصية والمهنية، من خلال ما تنظمه من زيارات ميدانية، للاطلاع على ما تم إنجازه من مشروعات قومية لمؤسسة حياة كريمة، باعتبارها نموذجاً يحتذى به في مجال العمل التطوعي، ومشاركتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة على أرض عاصمة الشباب والثقافة والاقتصاد والفنون في قارة إفريقيا.

وأشار الدكتور حسان النعماني إلى حجم الجهود المبذولة في مشروعات حياة كريمة وأهداف المبادرة وأهم انجازاتها التي تساهم في توزيع الإمكانيات والمشروعات على مختلف أنحاء مصر، ودور المؤسسة في استيعاب الطاقات الشبابية، مؤكداً أن المبادرة تسعى إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل جوانبَ مختلفة سواء صحية واجتماعية ومعيشية، فهي بمثابة مسئولية ضخمة، تعمل هذه الجهات المختلفة في شرفِ والتزام لتقديمها إلى المواطن المصري، وخاصة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً للمساعدة، حتى تستطيع أن تحيا الحياة الأفضل التي تستحقها.

ومن جانبه، دعا الدكتور عبد الناصر ياسين طلاب الجامعة للمشاركة في مختلف المبادرات الوطنية التي تطلقها الدولة المصرية، والعمل على نشر وتوعية كافة الأفراد بما تقدمه تلك المبادرات من الخدمات والمساعدات لكافة أطياف الشعب المصري، والمشاركة بالأعمال التطوعية والتي تتيح للشباب الانطلاق نحو آفاق رحب لتنمية شخصيتهم وتطوير قدراتهم وإحساسهم بالمسؤولية، وتعزز دورهم فى الحياة الاجتماعية وتنمي روح الانتماء للوطن لديهم.

ومن جهته، قال الدكتور هشام الحداد إن مبادرة حياة كريمة تعمل على عدد من التوجهات العامة، فى مقدمتها الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، فضلاً عن الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي، مع توفير المخصصات والاعتمادات اللازمة لتنفيذ المبادرة ومستهدفاتها، بالإضافة إلى استكمال التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجًا، من خلال التوزيع المتكافئ للاستثمارات، بهدف معالجة الفجوات التنموية.

وأشار الدكتور عربي محمد نعمان، المعيد بقسم الإعلام، إلى أن مبادرة حياة كريمة شملت ايضاً الاهتمام بتوسيع مظلة الحماية لذوي الإعاقة، من خلال تخصيص وحدة إكتشاف مبكر للإعاقة في كل قرى المبادرة الرئاسية، بالإضافة إلى إقامة مراكز تأهيل داخل هذه القرى، مؤكداً أن ما حدث في ملف ذوي الاحتياجات الخاصة إنجاز كبير كان حلمًا في يوم من الأيام، فالدولة من جانبها أقرت القوانين واللوائح التي تشرع حقوق جيدة لذوي الإعاقة.