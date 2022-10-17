موسكو: مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين جراء تحطم مقاتلة روسية في منطقة سكنية

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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن وفاة ثلاثة أشخاص بسبب تحطم طائرة عسكرية في مدينة ييسك بمقاطعة كراسنودار.

وقالت الوزارة: "توفي 3 أشخاص حتى الآن، ونقل 15 إلى المستشفى، بينهم 8 أشخاص وطفل بحالة خطيرة"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فإن سبب تحطم الطائرة من طراز "سو-34"هو اشتعال أحد المحركات أثناء عملية الإقلاع، فيما تمكن الطاقم من القفز بالمظلات قبل سقوطها.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور وقوع انفجار بالقرب من مبنى سكني يتألف من عدة طوابق في المدينة ونشوب حريق كبير.

يذكر أن مدينة ييسك الروسية تقع بالقرب من أوكرانيا، لذلك يمكن شن ضربات جوية في المنطقة، إلا أن وزارة الدفاع الروسية قالت إن الحادث وقع أثناء طلعة تدريبية.