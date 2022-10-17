غرق بعض الأراضي الزراعية في المنوفية بعد ارتفاع منسوب مياه النيل

تابع محمد العربي نائب رئيس مدينة الشهداء في محافظة المنوفية برفقة عبد الستار بدر رئيس الوحدة القروية بزاوية الناعورة، اليوم، نتائج ارتفاع منسوب مياه فرع رشيد لنهر النيل على الأراضي وممتلكات المواطنين بقرى الوحدة القروية بزاوية الناعورة، حيث غمرت المياه مساحات من الأراضي المزروعة.



من جانبه، ناشد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء، بالمواطنين واضعي اليد على أراضي طرح النهر بإخلائها وعدم زراعتها حفاظاً على سلامتهم وتفادياً لحدوث الخسائر الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه نهر النيل.



وأكد أن هناك متابعة مستمرة لرصد أي تغيرات في منسوب مياه نهر النيل بفرع رشيد والتعامل الفوري حفاظاً على أمن وسلامة وممتلكات المواطنين والاستعداد الكامل والدائم لتقديم الدعم لهم.



وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم حصر كافة الأراضي المتضررة من جراء ارتفاع منسوب المياه، وجارى التنسيق مع وزارة الرى والموارد المائية بشأن إعفاء المزارعين المتضررين من دفع القيمة الإيجارية وذلك ضمن سلسلة إجراءات عاجلة يتخذها المحافظ لتقديم الدعم والرعاية الكاملة للأهالى.



وأشار إلى أن هناك متابعات مستمرة وعلى مدار الساعة لطبيعة الموقف ورصد أي تغيرات في منسوب مياه نهر النيل للتعامل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، مؤكداً حرصه على الوقوف بجانب الأهالى وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم.