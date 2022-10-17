المفوضية الأوروبية تقترح سقفا لسعر الغاز كملاذ أخير

تعتزم المفوضية الأوروبية اقتراح سقفا لسعر الغاز في حالات الطوارئ، كجزء من حزمة تهدف لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، وفقا لمسودة اقتراح أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ووفقا للمسودة، سيسمح للمفوضية بتحديد "حد أقصى ديناميكي للأسعار"، في حالة "الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي" المتداول في مرفق نقل العنوان "تايتل ترانسفير فاسيليتي"، وهو نقطة تجارة افتراضية للغاز الطبيعي في هولندا ، ومن ثم يتعين على الدول الأعضاء التصديق على الإجراء.

ويعمل مؤشر مرفق "تايتل ترانسفير فاسيليتي"، كمعيار لجميع معاملات الغاز المتداول في دول الاتحاد، بيد أنه تقلب بشكل ملحوظ منذ أن بدأت دول الاتحاد الأوروبي في إعادة تنظيم إمداداتها من الغاز في ضوء الخفض الروسي.

وجاء في المسودة، التي قد يطرأ عليها تغييرات، أن المراكز التجارية الأخرى في الاتحاد الأوروبي سترتبط بسعر "تايتل ترانسفير فاسيليتي" "المصحح" عبر "ممر أسعار ديناميكي ".

تجدر الإشارة إلى أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي طالبت بوضع سقف لأسعار الغاز في الأسابيع الأخيرة وسط ارتفاع أسعار الطاقة، بينما تخشى دول أخرى، بما في ذلك ألمانيا وهولندا، حدوث مشاكل أمنية في الإمدادات.