قال الفنان علاء مرسي إنه من محبي الدكتور عمرو الليثي ومن عشاق برنامج واحد من الناس، قائلا: "طريقته رائعة في إدارة الحوار وله مكانة كبيرة في قلبي تنبع من حبي، للراحل ممدوح الليثي رئيس قطاع الإنتاج وهو السبب في دخولي عالم الفن وشهرتي".

وأضاف علاء مرسي خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس، أن رحلته مع التمثيل بدأت منذ المرحلة الابتدائية بمدرسة بمدينة دسوق، فوالده كان أزهرى وإمام وخطيب مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، وأسرته من خريجي الأزهر، وكانت رغبتهم أن أكون من طلاب الأزهر وكنت بحفظ القرآن وعيشت لفترة في المدينة المنورة.

وتابع علاء مرسي "وعندما رجعت إلي مصر، كنت أقدم الإذاعة المدرسية ومثلت لأني كنت بحب الفن، وكانت عائلتي تقول مش هينفع ده هيطلع ممثل، ووالدي لم يعترض ولكنه قال لي خلص تعليم وبراحتك".

وعن أول مشهد له في مسلسل ليالي الحلمية والتصوير باستديو ١٠، قال "كنت بدرس في المعهد وجاءت الفرصة وكانت أول مرة أري الممثلين، وكانت هناك مسرحية في معهد التمثيل وشاهدها الأستاذ أسامة أنور عكاشة والمخرج إسماعيل عبد الحافظ، واعجبوا بأدائي، ومن هنا بدأت مسيرتي وقابلت الأستاذ ممدوح الليثي وقال لي ما هذا المشهد الرائع وقال لي اني ساتبناك وحدد لي أجر 400 جنيه.