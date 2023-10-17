بيان: إسرائيل ارتكبت 371 مجزرة بحق عائلات في غزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حركة حماس في غزة، مساء اليوم الاثنين، إن إسرائيل ارتكبت 371 "مجزرة" بحق عائلات في غزة جراء هجماتها لليوم العاشر.

وذكر بيان حكومي أن تلك العائلات "قُصفت منازلها فوق رؤوس قاطنيها دون سابق إنذار أو تحذير، نتج عنها 1981 شهيدا غالبيتهم من الأطفال والنساء".

وأضاف أن عدد الشهداء في تلك العائلات تفاوت بين ثلاثة إلى 42 وبعضها مسحت فيها الأسرة بالكامل من السجل المدني.

وشنت حماس يوم السابع من الشهر الجاري هجوما غير مسبوق على الأراضي المحتلة تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية ما أدى إلى مقتل 1300 إسرائيلي.

ومنذ ذلك الوقت نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة.