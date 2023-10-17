قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن المخاوف تتزايد من الجفاف وانتشار الأمراض؛ نظرا لانهيار خدمات المياه والصرف الصحي.



وأضافت في بيان أوردته وسائل إعلام محلية، أنه تم فُتح اليوم الثلاثاء، خط مياه واحد لـ3 ساعات فقط جنوب غزة، لكنه لا يلبي الاحتياجات، وبيّنت أن المياه في غزة قضية أساسية، وسيبدأ الناس بالموت دون ماء.



من جانبه، قال نائب مدير عام الرعاية الأولية للصحة العامة رامي العبادلة، إن نسبة تلوث المياه التي يستخدمها المواطنون في قطاع غزة عالية جداً، حيث كان يتم معالجة المياه قبل ضخها في الشبكات للمجتمع قبل العدوان.



وأضاف: «نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، يتم توزيع كميات مياه محددة من آبار عشوائية مياهها ملوثة».



وأشار إلى أن استخدام المياه الملوثة للشرب على مدار أسبوع كامل أدى إلى ظهور حالات اسهال لدى الأطفال في مراكز الإيواء وهي أعلى من المعدل السنوي.



ولفت إلى تسجيل حالات الأمراض الجلدية المختلفة ومنها حالات جدري ماء وهو مرض سريع الانتشار ينتقل عن طريق الهواء، وفي مراكز اللجوء سوف يتعرض مئات الآلاف من الأشخاص للإصابة.



كما حذر العبادلة من تبعات تراكم النفايات في قطاع غزة والذي ينتج عنه يوميا 2000 طن من النفايات، ولليوم العاشر على التوالي، تتراكم النفايات في المدن والأماكن السكانية ومراكز الإيواء وأصبحت تشكل مكاره صحية.



وتخوف العبادلة من ظهور أوبئة خطيرة مثل الكوليرا وأمراض أخرى خلال الأيام القادمة نتيجة هذه النفايات وعدم توفر مياه للنظافة الشخصية.



كما أشار إلى أنه لم يتم تقديم اللقاحات إلا لعدد بسيط من الأطفال بمعدل لا يتجاوز 5% وهذا يعرضهم للإصابة بأمراض معدية ويعرض حياتهم للخطر نتيجة وجودهم في أماكن مزدحمة وسط مكاره صحية.



وضمن العدوان الذي دخل يومه الحادي عشر، تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حصارا كاملا على قطاع غزة، المحروم حاليا من الماء والكهرباء والوقود، ما أثار تنديدا واسعا على الصعيدين الإقليمي والدولي.