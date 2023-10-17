 وزير خارجية لبنان يطالب دول يونيفيل بالمساعدة في تهدئة الأوضاع على الحدود الجنوبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير خارجية لبنان يطالب دول يونيفيل بالمساعدة في تهدئة الأوضاع على الحدود الجنوبية

بيروت (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 11:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 11:50 ص

طالب زير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب، عددا من سفراء الدول المشاركة في قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، بالمساعدة في تهدئة الأوضاع على الحدود الجنوبية.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، تابع الوزير بوحبيب لقاءاته الدبلوماسية، والتي كان بدأها أمس بهدف التشاور ومنع التصعيد في المنطقة، وقد التقى صباحا مع عدد من سفراء الدول المشاركة في قوات "يونيفيل".

ونقلت الوكالة عن الوزير بوحبيب قوله إن "البحث خلال اللقاء تناول الوضع في جنوب لبنان وغزة"، مطالبا بأن "تتوقف اسرائيل عن القصف، خصوصا وأن الرد من لبنان هو على مزارع شبعا اللبنانية المحتلة".

وسيتابع الوزير بوحبيب لقاءاته الدبلوماسية في وقت لاحق اليوم.


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