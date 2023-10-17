جيش الاحتلال الإسرائيلي: القضاء على حماس قد يستغرق أشهرا أو سنوات

أفاد مسؤول بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد يستغرق أشهرا أو سنوات.

ونقلت "قناة العربية" الإخبارية عن مسئول بجيش الاحتلال الإسرائيلي، لم تسمه، قوله إن "كل هدف تم قصفه بغزة تمت الموافقة عليه من أعلى مستوى عسكري".

ولليوم الحادي عشر يواصل الجيش الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".