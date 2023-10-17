توقعات بالإعلان عن نتيجة الانتخابات البولندية اليوم

من المتوقع أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد في بولندا بعد منتصف نهار اليوم الثلاثاء في العاصمة وارسو.



ووفقا لاستطلاعات الرأي والفرز الجزئي، حصل حزب القانون والعدالة المحافظ بزعامة رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي على نسبة بلغت 1ر36% من الأصوات، في حين جاء الائتلاف المدني الليبرالي المعارض بزعامة رئيس الوزراء السابق دونالد تاسك في المرتبة الثانية بعد أن حصل على 31%.



ومع ذلك، فإن ائتلاف تاسك لديه الطريق الأسهل لتشكيل حكومة بأغلبية في البرلمان من خلال الدخول في ائتلاف مع حزب الطريق الثالث المسيحي المحافظ الذي حصل على 14% من الأصوات وحزب "اليسار" اليساري الذي حصل على 6ر8%. وسيشغل هذا التحالف 249 مقعدا في البرلمان المؤلف من 460 عضوا.