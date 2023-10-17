حزب الله يعلن مقتل 4 من عناصره جنوبي لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة من عناصره جنوبي لبنان. وأشار في بيان له، مساء الثلاثاء، إلى استهداف مواقع وآليات إسرائيلية عديدة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها، وإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي بين قتيل وجريح.

ولفت إلى استهداف مجموعة من الجنود الإسرائيليين، كانت متمركزة في موقع ‏بياض بليدا بالصواريخ الموجهة، إضافة إلى استهداف 2023 نقطة تمركزٍ عسكرية لجنود الاحتلال مقابل بلدة راميا عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، بالصواريخ الموجهة.

ونوه إلى استهداف عناصره لمواقع زرعيت، والصدح، وجل الدير، والمالكية، وبركة ريشا بالأسلحة المباشرة، إضافة إلى دبابة إسرائيلية، وآلية للجيش الإسرائيلي في ‏موقع المطلة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 4 أشخاص حاولوا عبور السياج الحدودي مع لبنان وزرع عبوة ناسفة، الثلاثاء، بينما حذرت الحكومة اللبنانية من أن الهجمات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني تهدد بفتح جبهة على الحدود، وفق رويترز.

وفي تصعيد تشهده الحدود اللبنانية الإسرائيلية، تبادل حزب الله، إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية بشكل يومي تقريبا منذ السابع من أكتوبر، حين هاجمت حركة حماس إسرائيل وشنت القوات الإسرائيلية غارات على غزة. ولم يذكر بيان للجيش الإسرائيلي موقع محاولة التسلل بشكل واضح.

وذكرت مصادر أمنية في لبنان لرويترز أن أربعة أشخاص قتلوا في قصف إسرائيلي قرب قرية علما الشعب بجنوب البلاد. وقال الجيش الإسرائيلي أيضا إنه تلقى تقريرا عن «إطلاق نار باتجاه بلدة المطلة» دون تقديم مزيد من التفاصيل.