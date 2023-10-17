الأمم المتحدة: أوامر الاحتلال الإسرائيلي لسكان غزة بالإخلاء ترقى لمستوى جريمة دولية

ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وأمر الإخلاء هناك يمكن أن يرقى إلى مستوى الجريمة الدولية المتمثلة في النقل القسري للمدنيين.



وقالت المُتحدثة باسم المكتب رافينا شامداساني - في بيان صحفي - "نحن قلقون من أن هذا الأمر، إلى جانب فرض حصار كامل على غزة، قد لا يعتبر بمثابة إجلاء مؤقت قانوني، وبالتالي قد يرقى إلى مستوى النقل القسري للمدنيين في انتهاك للقانون الدولي".



من جهته، حذر برنامج الأغذية العالمي، من تدهور الأوضاع في قطاع غزة في كل دقيقة تمر، مُوضحًا أن مخزون الغذاء في متاجر القطاع يكفي أربعة أو خمسة أيام فقط.



جاء ذلك في تصريح صحفي لعبير عطيفة، المُتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط للصحفيين في جنيف.