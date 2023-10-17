برشلونة يحصن ليفاندوفسكي من الإغراءات السعودية

يسعى نادي برشلونة الإسباني لتحصين البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم البلوجرانا، من الإغراءات السعودية التي تستهدفه في الانتقالات الصيفية المقبلة.

أفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ليفاندوفسكي سيحصل على أعلى راتب في عقده مع برشلونة خلال الموسم المقبل، ويرغب البلوجرانا لتمديد عقده لموسم إضافي.

أوضحت "سبورت" أن مسؤولي برشلونة يرون أن حالة ليفاندوفسكي البدنية والفنية تسمح باستمراره على رأس مشروع البلوجرانا، وسيعرضون عليه في الصيف المقبل التمديد حتى 2027.

أشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن ليفاندوفسكي سعيد في برشلونة، وبذل جهدا كبيرا للانتقال إلى كامب نو، قادما من بايرن ميونخ، وانسجمت عائلته بالفعل مع الأجواء في مدينة برشلونة.

أتمت "سبورت" تقريرها بأن القرار النهائي سيكون بيد ليفاندوفسكي خاصة في ظل تعرضه لإغراءات بملايين كثيرة من الدوري السعودي.

جدير بالذكر أن ليفاندوفسكي يرتبط بعقد مع برشلونة حتى صيف 2026.