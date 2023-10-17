فيديو يرصد آثار الدمار في معبر رفح من الجانب الفلسطيني بعد تعرضه للقصف

بثت قناة القاهرة الإخبارية، لقطات مصورة تُظهر آثار الدمار الذي لحق بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني بعدما تعرض لقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت القناة، إن المعبر من الجهة الفلسطينية طاله القصف من قبل طائرات الاحتلال الحربية لأكثر من مرة، ما يعيق عملية نقل المساعدات.



وأضافت أنّ الحالة التي أصبحت عليها الطرق بفعل الغارات على المعبر من الجانب الفلسطيني تقلل من فرص نقل المساعدات مع فتح المعبر.





وتواصل مصر جهودها لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل جيش الاحتلال.



وتتواصل المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، ضمن العدوان الذي دخل يومه الـ11، فيما يتوسع جيش الاحتلال في استهداف البنايات السكنية ما يؤدي إلى تسجيل عشرات الشهداء والجرحى مع كل غارة تشنها قوات الاحتلال.



وتحذر العديد من المنظمات الدولية، من كارثة إنسانية بدأت تلوح في الأفق في القطاع الذي تحاصره إسرائيل وتمنع عنه الماء والكهرباء والوقود.