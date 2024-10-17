استشهاد 12 فلسطينيا جراء مجزرة إسرائيلية جديدة استهدفت خيام النازحين في جباليا

استُشهد 12 فلسطينيا على الأقل، وأصيب العشرات بجروح بينهم نساء وأطفال، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأن الاحتلال قصف مدرسة أبو حسين الابتدائية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع.

وأشار إلى أن الشهداء والجرحى نُقلوا إلى مستشفيي كمال عدوان والعودة شمال قطاع غزة.

وكان 3 مواطنين على الأقل قد استُشهدوا وأصيب آخرون بجروح في وقت سابق من اليوم الخميس، في قصف الاحتلال لخيمة عند مدرسة تؤوي نازحين شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,438 مواطنا، وإصابة 99,246 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.