حريق غابات سريع الانتشار يلتهم عدة منازل في جنوب كاليفورنيا

قالت السلطات الأمريكية، إن حريقا سريع الانتشار أتى على ما لا يقل عن ستة منازل في جنوب ولاية كاليفورنيا بفعل الرياح الحارة يوم الجمعة، مما أدى إلى عمليات إخلاء وانقطاع التيار الكهربائي.

وأظهرت لقطات تلفزيونية منازل تلتهمها النيران في سان خوان كابيسترانو في مقاطعة أورانج. وترافق ذلك مع جهود مضنية لفرق الإطفاء لحصار ألسنة اللهب المتصاعدة من أسطح تلك المباني ذات الطابقين، بينما غطت سحب الدخان الأسود السماء فوق ملاعب التنس وحمامات السباحة في الأفنية الخلفية للمنازل.

وقال الكابتن ستيف كونسيالدي، المتحدث باسم هيئة مكافحة الحرائق في مقاطعة أورانج، إن أكثر من 500 من رجال الإطفاء يكافحون الحريق الذي اتسع نطاقه إلى ما يقرب من 2 كيلومتر مربع.

وقال لقناة "كيه تي ال ايه- تي في" "نحن نبذل كل ما في وسعنا لحماية المباني". ولم يتسن على الفور الاتصال بهيئة مكافحة الحرائق في مقاطعة أورانج عبر الهاتف.

وتم افتتاح ملجأ لإيواء من تم إجلاؤهم في كل مدينة.