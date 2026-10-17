برشلونة يحل ضيفا على ريال بيتيس في مواجهة قوية بالدوري الإسباني

يخوض برشلونة مواجهة قوية أمام ريال بيتيس، في السابعة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، في لقاء يسعى خلاله الفريق الكتالوني إلى تعزيز صدارته ومواصلة انطلاقته المثالية هذا الموسم.

ويدخل برشلونة، بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك، المباراة متربعًا على قمة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته الثماني الأولى، مسجلًا 34 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 7 أهداف فقط. ويأمل الفريق في مواصلة نتائجه الإيجابية، مستفيدًا من الدفعة المعنوية التي حصل عليها عقب فوزه على جالاتا سراي التركي بهدفين دون رد في دوري أبطال أوروبا.

ويحصل الفريق الكتالوني على دفعة إضافية بعودة لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج والجناح البرازيلي رافينيا إلى قائمة المباراة، بعد تعافيهما من الإصابة. ومع ذلك، يعتزم فليك التعامل بحذر مع دقائق مشاركة العائدين، في ظل ضغط المباريات واقتراب مواجهتين من العيار الثقيل أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا وريال مدريد في الكلاسيكو.

ويعوّل برشلونة على تألق نجمه الشاب لامين يامال، إلى جانب بيدري وفيرمين لوبيز وداني أولمو، لمواصلة عروضه الهجومية القوية والحفاظ على سجله المثالي في المسابقة.

على الجانب الآخر، يدخل ريال بيتيس المواجهة بطموحات كبيرة، بعدما قدم بداية مميزة للموسم تحت قيادة مدربه التشيلي مانويل بيليجريني، ليحتل المركز الثالث برصيد 19 نقطة، جمعها من 6 انتصارات وتعادل واحد مقابل هزيمة خلال أول 8 جولات.

ويخوض بيتيس اللقاء بمعنويات مرتفعة أيضًا، عقب فوزه على بورتو البرتغالي بنتيجة 3-2 في دوري أبطال أوروبا، ويطمح إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية أمام المتصدر، وتقليص الفارق مع فرق القمة.

ورغم طموحات أصحاب الأرض، فإن المهمة لن تكون سهلة في ظل تفوق برشلونة خلال المواجهات الأخيرة بين الفريقين، إذ لم يتمكن ريال بيتيس من تحقيق الفوز في آخر 15 مباراة جمعته بالفريق الكتالوني على ملعبه في الدوري الإسباني.

وتزداد أهمية المواجهة بالنسبة إلى الطرفين مع اقتراب أسبوع حاسم في الموسم؛ إذ يتطلع برشلونة إلى تأمين صدارته قبل مواجهتي باريس سان جيرمان وريال مدريد، فيما يأمل بيتيس في مواصلة الضغط على فرق المقدمة وتعزيز موقعه بين المنافسين على المراكز المتقدمة.