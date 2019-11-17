يبدأ اليوم الأحد، التشغيل الفعلى لبوابة العمرة المصرية التى أعلنت عنها وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة فى يوليو الماضى، والتى تعد المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة.



كان رئيس الوزراء قد قرر إنشاء بوابة العمرة المصرية، لمواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمات التى تقدم للمواطن كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.



واعتمدت وزارة السياحة الضوابط والقواعد المنظمة لموسم عمرة 1441هـ مبكرا هذا العام، وتم نشر هذه الضوابط بالوقائع المصرية العدد ١١٧ بتاريخ ٦ أغسطس ٢٠١٩.



من ناحيتها أكدت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أن بوابة العمرة المصرية، ستتيح الإشراف والمتابعة الدقیقة لمواسم العمرة، مشددة على تقدیم جميع التسهيلات اللازمة لإنجاحها، عن طريق تیسیر الإجراءات التنفیذیة والتسهيل على المواطن المصرى، كما أنها خطوة هامة للحفاظ على حقوق المعتمر المصرى، وحقوق شركات السياحة المصرية المنفذة لبرامج العمرة، فى إطار مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة خدمات العمرة بالسعودية.



وقال أحمد إبراهيم المستشار التنفيذى لبوابة العمرة المصرية والمتحدث باسمها، إنه تم ربط البوابة بجميع الجهات المعنية بالسفر وهى وزارة الداخلية ومصلحة الجوازات ووزارة الطيران المدنى، مشيرا إلى أن بوابة العمرة المصرية تهدف إلى تنظيم سفر المعتمرين من خلال نظام إلكترونى متكامل يربط بين وزارة السياحة وكافة الجهات المعنية بسفر المعتمرين المصريين، حيث يتم من خلالها جميع الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين وخروجهم من المنافذ البرية والبحرية والجوية بما يضمن إشراف الدولة الكامل على تنظيم رحلات العمرة، من خلال وزارة السياحة وبمشاركة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية.



ووفق إبراهيم، فإنه بإمكان المعتمر الدخول على بوابة العمرة الإلكترونية لاختيار أى شركة لتنفيذ برنامج عمرته من بين الشركات المتواجدة على البوابة والتى يبلغ عددها 1833 شركة، والحاصلة على الترخيص من وزارة السياحة وموثقة مع الوكيل السعودى، بما يعطيها الحق فى تنظيم برامج العمرة.