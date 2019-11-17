زادة يطير إلى الكونغو لإنهاء استعدادات بعثة الزمالك قبل مواجهة مازيمبي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور سفر هاني زادة عضو مجلس الإدارة إلى الكونغو فجر يوم 26 نوفمبر الحالي من أجل التجهيز لاستقبال بعثة الفريق الأول بالنادي التي ستغادر القاهرة في اليوم التالي لسفر زادة.

وجاء قرار مجلس إدارة النادي لما يمتلكه عضو المجلس من خبرات كبيرة في الدول الإفريقية حيث سبق أن رأس بعثات كثيرة بالاضافة الى نجاحه في حل أي مشاكل وتذليل كل الصعاب قبل وصول البعثة وتوفير المناخ المناسب لتركيز اللاعبين والجهاز الفني.

ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا المقررة يوم 30 نوفمبر من الشهر الحالي.