 بدون حجاب.. صابرين تظهر بـ«لوك» جديد - بوابة الشروق
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بدون حجاب.. صابرين تظهر بـ«لوك» جديد


نشر فى : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 7:32 م | آخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 7:32 م

ظهرت الفنانة صابرين بدون حجاب، خلال صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع «إنستجرام»، حيث طلت بشعر أسفر ودون حجابها، الذي ارتدته قبل سنوات.

وفور نشر الصورة اليوم الأحد بدأ معجبيها في التساؤل عن سبب خلعها الحجاب دون أن تعلق صابرين.

وارتدت صابرين الحجاب منذ عدة سنوات ، قبل أن تثير الجدل بسبب ارتدائها "الباروكة" في عدد من أعمالها الفنية.

يشار إلى أن صابرين شاركت في رمضان الماضي فى مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، مع الفنانين ‏علي ربيع وصلاح عبد الله وسهر الصايغ، ولاء الشريف، وتأليف أمين جمال، إبراهيم محسن، محمد فتحي ‏عبد المقصود، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان.


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