نائب رئيس الإمارات ورئيسة وزراء بنجلاديش يبحثان تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين

بحث نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، مع رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الشيخة حسينة واجد، تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، وعددا من الموضوعات ذات الصلة.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش، التي شاركت على رأس وفد عسكري في افتتاح معرض دبي الدولي للطيران، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأشادت رئيسة وزراء بنجلاديش، في معرض حديثها، بالمستوى العالي الذي يتميز به معرض دبي الدولي للطيران إدارة وتنظيما واستقبالا وتسهيلات لوجستية توفرها دولة الإمارات للعارضين والزوار على حد سواء.