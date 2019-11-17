 نائب رئيس الإمارات ورئيسة وزراء بنجلاديش يبحثان تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين - بوابة الشروق
الأحد 17 نوفمبر 2019 3:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعك لنتائج منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة؟
النتـائـج تصويت

نائب رئيس الإمارات ورئيسة وزراء بنجلاديش يبحثان تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات
أ ش أ
نشر فى : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 3:02 م | آخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 3:02 م

بحث نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، مع رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الشيخة حسينة واجد، تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، وعددا من الموضوعات ذات الصلة.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش، التي شاركت على رأس وفد عسكري في افتتاح معرض دبي الدولي للطيران، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأشادت رئيسة وزراء بنجلاديش، في معرض حديثها، بالمستوى العالي الذي يتميز به معرض دبي الدولي للطيران إدارة وتنظيما واستقبالا وتسهيلات لوجستية توفرها دولة الإمارات للعارضين والزوار على حد سواء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك