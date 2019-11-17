أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة استدراج "فتيات الليل" من شارع الهرم، كما طلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة؛ للوقوف على ملابساتها.

وتباشر النيابة التحقيقات مع 5 متهمين، وقال المتهم الرئيسي في الواقعة إنه استغل عمله بأحد محال "الكوافير" ليحصل على أرقام الفتيات اللاتي كن يترددن عليه، من الكشف الذي كان يدون فيه أرقام هواتفهن.

وأشار إلى تنكره في شخصية ثري عربي "خليجي"؛ حتى يقوم باستدراجهن وإقناعهن بحجة إعطائهن الأموال.

كما أشار المتهم إلى أنه استعان بمجموعة من زملائه في الواقعة واستدراج أكثر من 30 فتاة "ليل"، واغتصابهن وتصويرهن، ثم مساومتهن على مبالغ مالية مقابل عدم نشر الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتبعت الأجهزة الأمنية بالجيزة، منشور أحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الذي يؤكد فيه مشاهدته استغاثة فتاة داخل سيارة بشارع فيصل ببولاق الدكرور، وبعد تعقب خط سير السيارة، تبين أنها مستأجرة، وتم ضبط صاحبها الذي تبين أنه عضو في تشكيل عصابي تخصص في اختطاف "فتيات الليل" من شارع الهرم واغتصابهن تحت تهديد السلاح.

وتم ضبط 4 أشخاص أخرين باقي التشكيل العصابي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأن المتهم الرئيسي يستدرجهن من الملاهي الليلي بشارع الهرم بالأموال، ثم يقوم بقية التشكيل بالتعدي على الضحية جنسيًا واغتصابها تحت تهديد السلاح.

وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة الكلية التحقيقات.



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