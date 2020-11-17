استطلاع: زيادة تأييد الألمان لاتحاد ميركل المسيحي

كشف استطلاع حديث، زيادة تأييد المواطنين الألمان للاتحاد المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووصوله إلى أعلى نسبة تأييد منذ 11 أسبوعا.

وجاء في استطلاع "إنسا- لاتجاه الرأي" الذي يتم إجراؤه بشكل دوري ونشرته صحيفة "بيلد" الألمانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء أن 36.5% من المواطنين يؤيدون حاليا الاتحاد المسيحي، وزادت النسبة بذلك بإجمالي نقطتين مئويتين مقارنة بآخر استطلاع تم إجراؤه.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المسيحي يتكون من حزب ميركل المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، ويشكل الاتحاد مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وكشف استطلاع "إنسا" عن تراجع نسبة تأييد المواطنين لحزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض بنسبة نقطة مئوية وانخفاضه إلى 11%.

وفي المقابل ظل كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي عند نسبة 15.5%، والحزب الديمقراطي الحر عند نسبة 7%، وحزب اليسار المعارض عند نسبة 7.5%، وحزب الخضر عند نسبة 17.5%، وهي النسب التي كانوا عليها في الاستطلاع السابق أيضا لمعهد "إنسا".

وقال هرمان بينكرت رئيس معهد "إنسا": "زيادة تأييد الاتحاد المسيحي إلى أعلى نسبه منذ 11 أسبوعا، يرتبط بتطور وباء كورونا والمخاوف المتزايدة بسببه من عواقبه الاقتصادية".

يشار إلى أنه تم إجراء الاستطلاع بتكليف من صحيفة "بيلد" وشمل إجمالي 2077 شخصا في الفترة بين 13 و16 نوفمبر الجاري.