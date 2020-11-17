وزير التعليم العالي الروسي: نحن غير مستعدين حاليا لاستقبال الطلاب الأجانب

أعلن وزير التعليم العالي والعلوم في روسيا، فاليري فالكوف، أن بلاده غير مستعدة بعد لقبول الطلاب الأجانب بسبب جائحة "كورونا"، مشيرا إلى أن الوضع حاليا مختلف تماما عن شهر سبتمبر الماضي.

وقال فالكوف -خلال اجتماع للحكومة الروسية اليوم الثلاثاء- "إن الطلبة من عدة بلدان ومن بلدان رابطة الدول المستقلة يودون القدوم للدراسة في روسيا، ولكن هذا مستبعد حاليا بسبب الفيروس التاجي".

يُذكر أن روسيا سجلت 22 ألفا و410 إصابات بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى مليون و971 ألفا و13 إصابة، وتسعى السلطات الروسية لإطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد كورونا في البلاد بحلول نهاية العام الجاري.

وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو في وقت سابق أن فعالية اللقاحات الروسية ضد "كوفيد -19" تزيد على 90%، مشيرا أنه ليس لدى الجميع نفس المستوى من الاستجابة المناعية.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر أغسطس الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول هو"سبوتنيك-V" ويطوره مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" ويطوره مركز "فيكتور" الروسي الحكومي.