غموض في البوستر الأول لفيلم خان تيولا

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «خان تيولا»، البوستر الدعائي الأول للفيلم، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال الأيام القليلة المقبلة.
ولم يظهر على البوستر أي من أبطال العمل، حيث تم الاكتفاء بظهور عدد من الأشخاص يمسكون بيدهم مجموعة من الشموع، ويرتدون أقنعة مصنوعة من الخيش، مما يسبب حالة من الغموض.
وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات، حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.
«خان تيولا» من تأليف وإخراج وسام المدني، وبطولة نضال الشافي، ووفاء عامر، ومحمود البزاوي، وأحمد كمال، وعلي الشجيري، ومحمد عبد الواحد، وراندا البحيري، وعبير منير، وزهرة الحروفي، ومجموعة من الوجوه الشابة التي تظهر لأول مرة.