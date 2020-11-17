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غموض في البوستر الأول لفيلم خان تيولا

محمد عباس
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 8:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 8:31 م
طرحت الشركة المنتجة لفيلم «خان تيولا»، البوستر الدعائي الأول للفيلم، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولم يظهر على البوستر أي من أبطال العمل، حيث تم الاكتفاء بظهور عدد من الأشخاص يمسكون بيدهم مجموعة من الشموع، ويرتدون أقنعة مصنوعة من الخيش، مما يسبب حالة من الغموض.

وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات، حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.

«خان تيولا» من تأليف وإخراج وسام المدني، وبطولة نضال الشافي، ووفاء عامر، ومحمود البزاوي، وأحمد كمال، وعلي الشجيري، ومحمد عبد الواحد، وراندا البحيري، وعبير منير، وزهرة الحروفي، ومجموعة من الوجوه الشابة التي تظهر لأول مرة.

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