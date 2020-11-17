 دفن جثة عاطل توفي إثر تناوله مخدر مسموم بمصر القديمة - بوابة الشروق
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دفن جثة عاطل توفي إثر تناوله مخدر مسموم بمصر القديمة

أرشيفية
أرشيفية
محمد أبوعوف
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 5:12 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 5:12 ص

صرحت نيابة مصر القديمة بدفن جثة عاطل عثر عليه أسفل كوبرى الخليج، بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية، وكلفت النيابة بسرعة استكمال التحريات.

وتبين أن سبب الوفاة هو تناوله مخدر مسمم، علاوة على تناوله الحقنه بشكل خاطئ، أن المادة المخدرة مخلوطة بمواد مسممة ومجهولة أدت إلى ووفاته فور وصولها للدم، وكشفت مناظرة النيابة للجثة عن عدم وجود أي إصابات ظاهرية، مع وجود آثار كدمات نتيجة الارتطام بالأرض.

وتبين من التحقيقات أن الجثة لمسجل خطر يعيش مع والده ودائم على تعاطي مخدر الهيروين ويوم الواقعة تعاطى جرعة زائدة أسفرت عن وفاته أسفل كوبري فم الخليج بجوار أحدى مغالي الخشب، واستمعت النيابة إلى أقوال شقيقة المتوفي التي أكدت أن شقيقها مصاب بمرض السرطان منذ سنتين وكان يتعاطي المواد المخدرة لتسكين الآلم.

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