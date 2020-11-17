أعلنت هيئة الدواء المصرية سحب العبوات المغشوشة من مستحضر "Betadine Antiseptic Solution 120 ml" بأرقام تشغيلات "P9809021" ،"P0909005"، وأشارت إلى أن العبوات الأصلية لهذا المستحضر من إنتاج شركة النيل لصالح "Mundipharma"، وأن سحب المستحضر تم بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة.

وصرح الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، بأن المستحضر يستخدم كمطهر، حيث أصدرت الهيئة المنشور رقم "21" لسنة 2020 "غش تجاري"، والذي يحمل أرقام تشغيلات "P9809021" ،"P0909005"، موجها لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بهدف توجيه إدارات التفتيش الصيدلي لديها للقيام بسرعة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من المستحضر بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.

وأشار إلى أنه يمكن التفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة، بأن العبوة لا يوجد أسفل العبوة الداخلية خط لحام بارز، بينما يوجد هذا الخط في العبوة المغشوشة، كما أنه يوجد في العبوة الأصلية أسفل العبوة الداخلية حرف p كبير، بينما يوجد أسفل العبوة الداخلية للعبوة المغشوشة حرف q صغير.

كما أن علامة الإكس (الضمادة) على العبوة الداخلية للعبوة الأصلية باللون الأصفر فقط علامة الإكس (الضمادة)، بينما على العبوة الداخلية للعبوة المغشوشة باللون الأصفر فقط وبداخلها نقطة.

والعبوة الأصلية، الملصق الداخلى الخلفى به شعار شركة "Mundipharma"، وشعار شركة النيل، بينما العبوة المغشوشة، الملصق الداخلى الخلفى به شعار شركة النيل فقط.

وغطاء العبوة الداخلية للمنتج الأصلي أبيض مطفى، بينما غطاء العبوة المغشوشة الداخلي أبيض لامع.

وشدد الغمراوي على أن هيئة الدواء ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك التعليمات بعد انقضاء المدة المحددة لسحب المستحضر، وأن التفتيش الصيدلي سيقوم بمتابعة الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكد من ضبط وتحريز هذه الكميات والأصناف وإعدامها حفاظا على صحة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، كذلك إحكام نظم الرقابة والمتابعة، وضبط سوق الدواء المحلي.