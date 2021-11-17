السعودية: لعبة تزحلق عملاقة تضع موسم الرياض 2021 في موسوعة جينيس

سجل موسم الرياض لعام 2021 أرقاما قياسية جديدة من خلال لعبة الزحليقة العملاقة المسجلة في موسوعة جينيس، كأطول زحليقة في العالم وأكثر لعبة من نوعها بعدد المسارات، وذلك للمرة الثانية منذ إطلاق الموسم في عام 2019.

وتعد لعبة الزحليقة العملاقة إحدى أبرز فعاليات "بوليفارد رياض سيتي" وتقع في منطقة "أفالانش"، وهي واحدة من 10 فعاليات في المنطقة، وسجلت في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بشهادتين، الأولى بوصفها أطول زحليقة في العالم، والثانية أنها أكثر زحليقة في عدد المسارات، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء .

ويصل ارتفاع الزحليقة العملاقة عند أعلى نقطة إلى 136ر22 مترا، ويقدر طولها بنحو 117مترا، وعرضها 5ر56مترا، في حين يبلغ عدد مساراتها 24 مسارا، وتتنوع المسارات بحسب تصميمها، فمنها مسارات مستقيمة وأخرى متعرجة ومموَّجة.

ويسمح بتجربة اللعبة للكبار والصغار، على ألا يقل طول الشخص عن 110 سم، وذلك لدواعي السلامة والحرص على حماية الزوار.