السويد تدعم بعثة تدريب عسكري للاتحاد الأوروبي في أوكرانيا

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قال وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست يوم الثلاثاء، عبر متحدث باسمه إن السويد أعلنت تأييدها لبعثة تدريب عسكري في أوكرانيا.

وذكر المتحدث أن الاتحاد الأوروبي القوي يحتاج إلى تعزيز السلام والأمن بسبب الوضع العالمي الحالي، مضيفا أن مهام التدريب العسكري يمكن أن تساعد الدول التي تتعامل مع الأوضاع الأمنية الصعبة .

وأضاف المتحدث أن السويد أيدت بعثة تدريب عسكرية محتملة في أوكرانيا لدعم برنامج الإصلاح في كييف عند مناقشته .

وأعرب الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) عن قلقهما إزاء زيادة عدد القوات الروسية المتمركزة بالقرب من الحدود الأوكرانية .

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج في مؤتمر صحفي عقده يوم الاثنين، إلى جانب وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا إنه لوحظت "حشود كبيرة وغير عادية للقوات الروسية" في المنطقة.

وأضاف ستولتنبرج أن أي استفزاز آخر أو أعمال عدوانية تقوم بها روسيا سيكون مصدر قلق بالغ، وأضاف أن الناتو يراقب الوضع " عن كثب " .

ومنذ عام 2014، يسيطر الانفصاليون المدعومون من روسيا على أجزاء من منطقتي لوهانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا - المعروفة مجتمعة باسم دونباس.

وواجهت موسكو الاتهامات حول تلك الحشود في الأسابيع الأخيرة قائلة إنها تستطيع نقل القوات على أراضيها كما يحلو لها .