تداول بضائع وحاويات 23 سفينة متنوعة بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 23 سفينة متنوعة.

وأوضح البيان، أن حركة الصادر من البضائع العامة 6519 طنا تشتمل على 750 طن نترات، و1719 طن سوبر فوسفات، و4050 طن أسمنت، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31831 طن تشتمل على 4446 طن قمح، و1234 طن خشب زان، و4637 طن ابلاكاش، و3474 طن فول، و1002 طن حديد، و5038 طن خردة، و12000 طن ذرة، بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 314 حاوية مكافئة تشتمل على خضراوات مثل "باذنجان، وبطاطا، وبطاطس، وفاصوليا، وخرشوف، وخضار مجمد مشكل"، وحاصلات زراعية مثل "ريحان، وفول، وليمون، وفلفل، ونعناع"، وفواكه مثل "بلح، ومندولين، وفراولة"، يتم تصديرها إلى الإمارات، والجزائر، وبلجيكا، وفرنسا، وانجلترا، ونيوزلاندا، وأمريكا، وألمانيا، ومالطا، وفيتنام، واندونيسيا، وسلوفينيا، وسريلانكا، وباكستان، وسنغافورة.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 110 حاويات مكافئة، والحاويات الترانزيت 1422 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 106289 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 73354 طنا، كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2609 أطنان قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف، وكفر الشيخ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4167 شاحنة.