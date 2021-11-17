الإمارات تؤكد ضرورة التعاون الدولي لتأمين قطاع الطيران ضد الهجمات السيبرانية

أكد رئيس الأمن السيبراني الإماراتي الدكتور محمد الكويتي، ضرورة تعزيز التعاون الدولي في استحداث معايير جديدة للأمن السيبراني في قطاع الطيران تواكب التطور التكنولوجي والتقني الهائل الذي يشهده القطاع، بما يعزز الاستجابة العالمية للتهديدات الخبيثة المحتملة.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر "تيك إكسبلور" الذي عقد في معرض دبي للطيران -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأربعاء - حيث ناقش حلول تحديات الأمن السيبراني في قطاع الطيران وسبل تأمينه ضد الهجمات السيبرانية المحتملة في ظل التحول الرقمي، وذلك بمشاركة جمع من خبراء الصناعة وقادة الفكر.

وأكد المسؤول الإماراتي، أن النقل الجوي صناعة حيوية تساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة؛ كونها تلعب دورا مهما في التجارة والنقل والبنية التحتية التي لا غنى عنها في الاقتصاد العالمي، حيث ساهم قطاع النقل الجوي خلال أزمة كورونا في مواجهة واحدة من التحديات التاريخية العالمية عبر نقل اللقاحات لتحصين سكان العالم ضد فيروس كورونا إضافة إلى تعزيز سلسلة التوريد.

وأوضح أن رقمنة قطاع الطيران العالمي وتسارعها المستمر تفرض العديد من التحديات أمام إدارة المخاطر المرتبطة بالهجمات السيبرانية على قطاع الطيران وآليات التصدي للهجمات الرقمية الخبيثة والتهديدات المحتملة، مشيرا إلى أن كفاءة العمليات التي تأتي مع اعتماد التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والأتمتة والذكاء الاصطناعي تعرض أنظمة الطيران للعديد من الهجمات السيبرانية المعقدة.

ويهدف مسرح تيك إكسبلور إلى استكشاف استراتيجيات الأمن السيبراني مع التقنيات الناشئة التي تساعد على انتعاش قطاع الطيران بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس وأنظمة القيادة الذاتية.

ويركز معرض دبي للطيران 2021 بشكل كبير على التكنولوجيا، حيث يوفر منصة مخصصة لعرض أحدث التقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء والاصطناعي وتقنيات الجيل الخامس والأمن السيبراني والأتمتة في تطوير القطاع.

يذكر أن المعرض يستضيف مجموعة من المؤتمرات بحضور 250 خبيرا في قطاع الطيران يقدمون أكثر من 50 ساعة من التوجهات التي تركز على 9 مواضيع تشمل الشحن والاستدامة والتكنولوجيا والفضاء وغيرها.





