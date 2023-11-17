الاتحاد السويسري لكرة القدم يفسخ تعاقده مع مدربة منتخب السيدات

أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم، اليوم الجمعة، فسخ تعاقده بالتراضي مع اينكا جرينجز، مدربة منتخب السيدات، بشكل فوري في أعقاب نتائج المنتخب السلبية.

وتولت اللاعبة الألمانية السابقة جرينجز /45 عاما/ تدريب المنتخب السويسري منذ بداية العام، ولكنها حققت انتصارا وحيدا من 14 مباراة.

وفي بيان صدر من الاتحاد السويسري لكرة القدم، قالت جرينجز :" من أجل رفع الضغط عن الفريق والاتحاد – بسبب الأحداث الجارية حاليا – قررت اتخاذ هذه الخطوة وأنا حزينة. كان وقتا مثيرا بالنسبة لي واكتسبت الكثير من الخبرات".

وربما يكون أحد العوامل المساهمة في إنهاء التعاقد مع جرينجز هي قضية الاختلاس المتعلقة هيرمان تيكلينبورج، الزوج السابق لمارتينا فوس-تيكلينبورج، مدربة المنتخب الألماني السابقة.

ويزعم أن تيكلينبورج قام بتحويل مبلغ مكون من ستة أرقام عبر صناديق الضمان الاجتماعي وجمعية تأمين مسؤولية أصحاب العمل كراع ورئيس لنادي شتريلن للرجال، الناشط بدوري الدرجة الخامسة، في الفترة من 2015 إلى 2020.

ويزعم أن جرينجز، التي دربت الفريق الأول لشتريلن في موسم 2019 / 2020، حصلت على ضعف المبلغ الذي تم الإعلان عنه رسميا، وذكر متحدث رسمي باسم النيابة العامة لمجلة "بونتي" أن الضرر كان 13350 يورو (14500 دولار).

ولم يعلق تيكلينبورج بعد على هذه المزاعم، بينما قالت جرينجز لصحيفة "بيلد" أنها لا أساس لها من الصحة، وأنها دفعت الضرائب على كل دخلها، واكتشفت فقط خلال التحقيقات أنها كانت موظفة في شركة إنشاءات.

وقالت جرينجز إنها اتفقت مع النيابة على دفع تسوية "لأسباب متعددة، وهي ليست اعترافا بالذنب من قبلي. ولكن لا يمكن اتهامي بسوء السلوك المعتمدة".