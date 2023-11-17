المنظمة الدولية للدفاع المدني : نظمنا عمليات إجلاء لـ297 روسيا من غزة وأرسلنا 21 طن مساعدات إنسانية للقطاع

أفادت المنظمة الدولية للدفاع المدني (ICPO)، أن الوضع في قطاع غزة خطير بشكل متزايد، مشيرة إلى أن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين، إلى 10 آلاف فلسطيتي خلال شهر واحد، وفقا لتقديرات السلطات الصحية الفلسطينية.

وقالت المنظمة الدولية للدفاع المدني في بيان، اليوم الجمعة، أنها أجرت عمليات الإجلاء وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، بالتعاون مع ووزارة حالات الطوارئ الروسية.

قامت المنظمة الدولية للدفاع المدني، ومقرها جنيف، ووزارة حالات الطوارئ الروسية بتسليم 21 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.



وأوضح البيان أنه "تم تنظيم المساعدات الروسية بناء على تعليمات من رئيس وزارة حالات الطوارئ الروسية الكسندر كورينكوف وبالتعاون مع المنظمة الدولية للدفاع المدني (ICPO)، وسلمت طائرة الوزارة من طراز Il-76 الشحنة الإنسانية وسلمتها للممثلين من الهلال الأحمر المصري.



بدوره، قال أندريه كودينوف، نائب الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية (ICPO)، إنه منذ 16 نوفمبر، تم تسليم ما مجموعه 20.5 طنًا من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك أنظمة الإضاءة في حالات الطوارئ والمولدات والأدوية والضروريات الأساسية والمواد الغذائية، كما تم تسليم 140 طناً من المساعدات الإنسانية عبر ست رحلات جوية تابعة لوزارة حالات الطوارئ الروسية.

كما أجرت المنظمة عمليات إجلاء لـ297 مواطنًا روسيًا، أعيد 168 منهم بالفعل إلى روسيا، موضحة أنه من المنتظر أن تقوم طائرة من طراز IL-76 TD Emercom، الروسية خلال الأيام المقبلة بإجلاء 120 مواطنًا روسيًا إلى مطار دوموديدوفو، وأيضاً تنظيم إجلاء 43 مواطناً من بيلاروسيا.

من جهته، قال لاجئ فلسطيني ولد في روسيا، أنه كان من الصعب للغاية البقاء على قيد الحياة تحت القصف دون كهرباء وطعام ومياه شرب، مضيفاً:"لقد عشنا فقط على السلع المعلبة، وشربنا المياه القذرة التي لم تكن متوفرة دائما. وأنا ممتن إلى الأبد لوزارة الطوارئ الروسية ومنظمة الدفاع المدني الدولية لمساعدتهم في السماح لنا بمغادرة قطاع غزة، وسأغادر إلى موسكو غداً السبت بالطائرة.