مدرب الأرجنتين: لسنا منتخبا لا يقهر

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علق ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، على تعرض راقصي التانجو للهزيمة الأولى في عام 2023، على يد أوروجواي (0-2) في تصفيات المونديال.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي "منتخب الأرجنتين ليس محصنا ضد الخسارة أو لا يُقهر".

وأضاف "الخصم كان أفضل منا، وهذه هي الحقيقة، وعلينا تقديم التهنئة لهم".

ونوه "أغلب الفرص التي سنحت للخصم، كانت بسبب أخطائنا، فقد خسرنا عدة كرات".

ومع ذلك، قلل المدرب من أهمية الأمر، وقال "لا أحد يحب الخسارة، لكن يجب التركيز الآن على المضي قدمًا".

وشدد "حان وقت النهوض، بعيدًا عن سلسلة المباريات التي لم نتعرض خلالها للهزيمة، هكذا هي كرة القدم وكنا نعلم أننا قد نخسر".

وفي تصريحات لقناة TyC Sports، قال سكالوني "لم نشعر بالراحة أمام أوروجواي، ولم نجد طريقنا لتحقيق الفوز".

وزاد "في الشوط الثاني قمنا ببعض التغييرات لتصحيح الأمور، لكن الفريق لم يكن في يومه".