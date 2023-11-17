متحدث القسام: ندعو لتصعيد الضربات الموجهة للاحتلال في كل الجبهات والساحات

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وجه أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، التحية للشعب الفلسطيني ومقاومته في الضفة الغربية ممن هبّوا للانخراط في معركة طوفان الأقصى.

وقال خلال كلمة مُسجلة، مساء الجمعة، إن المقاومة تدعو لتصعيد الضربات الموجهة للاحتلال الإسرائيلي في كل الجبهات والساحات.

وأضاف أن كل ضربة تُوجه للاحتلال في حربه على الشعب الفلسطيني هي ضربة مؤلمة ومؤثرة ستجعله يدرك أنه يحارب شعبا واحدا وأمة واحدة ترفضه وتعمل على مقاومته وإزالته عن أرضه ومقدساته.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتكبد خسائر فادحة في أرواح جنوده وضباطه وآلياته.

وأكّد أبو عبيدة، أن ضربات المقاومة أجبرت الاحتلال على التراجع في بعض محاور التوغل في قطاع غزة.