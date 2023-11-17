ريال مدريد ينتظر تعويضا من فيفا بعد إصابة نجمه

ينتظر نادي ريال مدريد الحصول على تعويض من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد الإصابة التي تعرض لها لاعب وسط الفريق.

ريال مدريد أعلن في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية التي أجراها إدواردو كامافينجا أظهرت إصابته بتمزق في الرباط الجانبي الخارجي للركبة اليمنى، لتشير عدة تقارير صحفية بأن فترة الغياب ستكون 8-10 أسابيع.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الضوء على التعويض الذي سيحصل عليه النادي الملكي من جراء إصابة كامافينجا.

وقالت إن الفيفا سيبدأ تعويض الريال حال لم يحصل اللاعب على تصريح طبي بالمشاركة قبل 12 ديسمبر المقبل، وذلك عن كل يوم يغيب فيه الفرنسي عن المشاركة مع فريقه (منذ الإصابة مع المنتخب).

ويدفع برنامج حماية الأندية التابع للاتحاد الدولي، تعويضا يصل إلى 7.5 مليون يورو كحد أقصى لكل لاعب، لافتة إلى أن أعلى تعويض يصل إلى 20.548 يورو في اليوم بحد أقصى 365 يوما.