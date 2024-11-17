البريد الأمريكي يعتزم إصدار طابع جديد يحمل صورة بيتي وايت

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تعتزم هيئة البريد الأمريكية إصدار طابع يحمل صورة الفنانة بيتي وايت، سعيا لإيجاد وسيلة لتوحيد الأمة التي تعيش انقسامات مريرة بعد انتخابات هذا الشهر.

وستظهر الممثلة المحبوبة، المعروفة بأدوارها في "ذا جولدن جيرلز" و"ذا ماري تايلر مور" و"بوست ليجال" وغيرها، على طابع بريدي "دائم" لعام 2025، حسبما أعلنت هيئة البريد يوم الجمعة.

توفيت وايت في أواخر ديسمبر 2021، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من عيد ميلادها المئة. ولم تعلن هيئة البريد بعد عن تاريخ إصدار الطابع.

وقالت هيئة البريد في إعلانها عن الطابع: "أيقونة التلفزيون الأمريكي، بيتي وايت (1922-2021)، شاركت فكاهتها ودفء قلبها مع المشاهدين لمدة سبعة عقود."

وأضافت: "الممثلة الكوميدية، التي اكتسبت معجبين من الأجيال الشابة عندما دخلت التسعينات من عمرها، كانت أيضا محترمة كناشطة رحيمة تدافع عن حقوق الحيوانات."