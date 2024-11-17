بابا الفاتيكان مستشهدا بالخبراء: ما يحدث في غزة يحمل خصائص الإبادة الجماعية

قال بابا الفاتيكان فرنسيس، إن ما يحدث في قطاع غزة يحمل خصائص الإبادة الجماعية وفق بعض الخبراء، داعيا للتحقيق فيما إذا كانت الممارسات الإسرائيلية في القطاع تتوافق مع هذا التعريف.

جاء ذلك بحسب ما نشرته صحيفة «لاستامبا» الإيطالية، اليوم الأحد، من مقاطع وردت في كتاب حواري مع البابا.

والكتاب أعده هيرنان رييس ألكايد استنادًا إلى مقابلات مع البابا، بعنوان «الأمل لا يخيب أبدًا. الحجاج نحو عالم أفضل»، وفق وكالة الأناضول.

وتطرق البابا في كتابه إلى قضايا الهجرة ومشاكلها ودعا لحلها ومعالجة أسبابها في بلدانها.

وتحت موضوع الهجرة تطرق الباب في كتابه للأوضاع في غز، قائلا: «أفكر بشكل خاص في إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين الذين غادروا غزة في وقت ضربت فيه المجاعة وأصبح من الصعب وصول الغذاء والمساعدات إلى أراضيهم».