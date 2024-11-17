الحكومة المؤقتة في بنجلاديش تسعى لإعادة شيخة حسينة من الهند ومحاكمتها

أعلن رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، اليوم الأحد أن إدارته ستسعى إلى إعادة رئيسة الوزراء السابقة شيخة حسينة من الهند، حيث تعيش في المنفى بعد فرارها إثر انتفاضة شعبية في أغسطس الماضي.

وفي خطاب متلفز بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه، قال يونس إن الحكومة المؤقتة ستلاحق المسؤولين، بمن فيهم حسينة، عن مئات الوفيات التي وقعت خلال الانتفاضة التي قادها الطلاب وأطاحت بحكمها الذي استمر 15 عاما. وتولى يونس قيادة الحكومة في 8 أغسطس، بعد ثلاثة أيام من فرار حسينة من البلاد.

وأكد يونس أن التحقيقات لن تقتصر على الوفيات الناتجة عن الانتفاضة، بل ستشمل جميع انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري المزعومة أثناء فترة حكم حسينة. وأوضح أن بنجلاديش طلبت من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) إصدار نشرة حمراء لاعتقال حسينة وشركائها.

وقال يونس: "سنطالب بإعادة الطاغية السابقة شيخة حسينة من الهند"، مشيرا إلى أنه ناقش القضية مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان.