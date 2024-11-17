بدء تفعيل ميكنة وحدات الكلى عن طريق الهاتف بصحة الدقهلية

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن بدء تفعيل ميكنة وحدات الكلى، من خلال تطبيق إلكتروني يتم تحميله على الهواتف المحمولة والحواسب الآلية، ويتم من خلاله مراقبة عدد الجلسات وتسجيل قياسات العلامات الحيوية لمتابعة المريض أثناء الجلسة.

ووجه وكيل الوزارة، الجهات المعنية، بسرعة توفير الاحتياجات الخاصة بالمشروع، وحصر احتياجات الوحدات لسرعة توفيرها، مشيراً إلى أن المشروع القومي لميكنة الغسيل الكلوي سيوفر 60% سنوياً من تكلفة الجلسات وفقاً لرؤية الوزارة، كما سيتم تقليص الفجوة المالية للمنظومة الجديدة سنوياً.

وأكد وكيل الوزارة، أن العمل جاري على تطوير وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى حميات المنصورة عن طريق إدخال 3 صالات غسيل كلوي، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتور أحمد موافي مدير إدارة الكلى .

وأوضح الدكتورأحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجي، أنه فيما يتعلق بميكنة الغسيل فإن التطبيق يتيح للطبيب تسجيل النصائح الطبية لهيئة التمريض ومتابعة تطبيقها بشكل موثق، وكذلك المتابعة الفورية لنتائج التحاليل المعملية بما يضمن مراقبة الأداء وكفاءة الجلسات بما يعود بالنفع على المريض وتجنب حدوث المضاعفات، في إطار الحصول على جلسة غسيل آمنة ذات كفاءة.

وأشار وكيل المديرية للطب العلاجي، إلى أنه تم خلال الشهر الماضي إجراء 37 ألف جلسة غسيل كلوي لـ2900 مريض، بالإضافة إلى متابعة وتوفير مستلزمات جلسات الغسيل بجميع وحدات الكلى بالمحافظة.