أعلن الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنتاج كلية الزراعة التين الإسباني الأبيض "البرشومي" لأول مرة بجامعة طنطا بنظام الزراعة المكثفة داخل الصوب؛ بهدف الحصول على إنتاج متميز وموسم ممتد في عملية الإنتاج.

وأوضح الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذه التجربة تأتي في إطار التدريب العملي لطلاب الكلية والخريجين على الممارسات الإنتاجية داخل الصوب.

جاء ذلك في أعقاب زيارة نائبا رئيس الجامعة للصوب بكلية الزراعة، والتي رافقهما خلالها الدكتور شريف جبر عميد الكلية، والذي أشار إلى أن مزرعة الكلية تضم عدد من الصوب الزراعية بإجمالي 4400 متر مجهزة لإنتاج عدد من المحاصيل الخضراء على مدار العام وأهمها (الخيار، والفلفل الألوان، والطماطم)، بالإضافة إلى الزهور ونباتات الزينة.

وأكد الدكتور محمد فتوح مدير مركز التجارب والبحوث الزراعية بالكلية، أن هذه الصوب تمثل نموذجا تدريبيا بقسم البساتين، حيث تم إجراء العديد من الدورات التدريبية المجانية بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والزراعة بهدف تقديم الدعم الفني والتدريب لإعداد الطلاب والخريجين على عمل مشاريع إنتاجية قصيرة.

وأضاف فتوح أن إنتاج الصوب يغطي احتياجات العاملين بمجمع الكليات في سبرباي، كما يغطي أيضا احتياج كليات الجامعة من نباتات الزينة لتجميل المباني والحدائق الخاصة بالكليات.