صورة للناشطة «جريتا ثونبرج» على «تويتر» تثير غضب شركة سكك حديد ألمانية

نشرت جريتا ثونبرج، أصغر ناشطة بيئية في العالم، صورة لها على "تويتر" وهي تنظر بشكل مثير للاهتمام من نافذة قطار تابع لسكك حديد ألمانيا، خلال عودتها إلى وطنها السويد، يوم السبت، وكتبت قائلة: "أسافر في قطار مكتظ عبر ألمانيا، وأنا أخيرًا في طريقي إلى المنزل".

أثارت التغريدة التي نشرتها جريتا انتقادات كبيرة من قبل شركة سكك حديد ألمانية، بسبب ما قالته جريتا إنها قضت رحلة بدون مقعد في قطار مكتظ، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، وجاء رد الشركة بشكل سريع، واعتذرت للفتاة البالغة 16 عامًا عن الإزعاج، وقالت إنها "تعمل على تحسين قطاراتها".

لكن في يوم الأحد، واصلت الشركة نشاطها الدفاعي، وحذفت التغريدة، وقالت إن جريتا سافرت على الدرجة الأولى بين مدينتي كاسل وهامبورج الألمانية؛ لترد بعدها جريتا بسرعة موضحة أن الشركة قد بالغت في ردة فعلها على التغريدة، وأن الشركة اعتقدت أن جريتا تتهمها بإدارة خدمة سفر مكتظة.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o