موسيماني يبعث رسالة لجمهور الأهلي بعد إصابته بكورونا

طمأن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، جماهير النادي ومتابعيه على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المُستجد «كوفيد -19».
ونُقل موسيماني إلى المُستشفى عقب إصابته، وأوضح محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي، أنه تم نقل مدرب نادي القرن لعزله.
وكتب موسيماني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مساء الخير للجميع، لقد ذهبت للتو لإجراء أشعة سينية (X-rays)، وسأحصل على المشورة من الأطباء غدًا (الخميس)».
وأضاف المدرب الجنوب إفريقي: «شكرًا لكل تمنياتكم الطبية، إن شاء الله سأعود قريبًا».
وكان النادي الأهلي قد أعلن أمس الأربعاء إصابة موسيماني بفيروس كورونا.