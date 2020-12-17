موسيماني يبعث رسالة لجمهور الأهلي بعد إصابته بكورونا

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طمأن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، جماهير النادي ومتابعيه على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المُستجد «كوفيد -19».

ونُقل موسيماني إلى المُستشفى عقب إصابته، وأوضح محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي، أنه تم نقل مدرب نادي القرن لعزله.

وكتب موسيماني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مساء الخير للجميع، لقد ذهبت للتو لإجراء أشعة سينية (X-rays)، وسأحصل على المشورة من الأطباء غدًا (الخميس)».

وأضاف المدرب الجنوب إفريقي: «شكرًا لكل تمنياتكم الطبية، إن شاء الله سأعود قريبًا».

وكان النادي الأهلي قد أعلن أمس الأربعاء إصابة موسيماني بفيروس كورونا.