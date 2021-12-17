أبوتريكة: لا مبرر لاستبدال صلاح كان يجب خروج ماني أمام نيوكاسل

انتقد محمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية السابق، استبدال محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال مباراة نيوكاسل يونايتد في المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد.
وقال أبو تريكة في تصريحات تلفزيونية: «هناك علامة استفهام باستبدال محمد صلاح لأنه كان في حالة بدنية مميزة».
وأضاف: «تبديل مبكر بالنسبة لصلاح وكان الأفضل أن يخرج ساديو ماني أو تياجو لأن مستواهم الفني ليس في أفضل حال في هذه المباراة».
وأكمل أبوتريكة: «صلاح لا يحب الخروج من المباراة وقبل خروجه كان يهدد مرمى نيوكاسل بشكل واضح ولا أرى له مبرر».
وواصل: «قد يكون قرار كلوب باستبدال صلاح ليحافظ عليه وربما يريد أن يشرك اللاعبين البدلاء بسبب مشاركة صلاح في كأس الأمم وبالتالي سيغيب عن ليفربول».
وأتم: «لا يوجد مبرر لخروج صلاح من المباراة لكنه غاضب "أنا حافظه"، وكان في حالة بدنية مميزة وهو يفكر في لقب الهداف وأفضل لاعب وصانع أهداف في العالم».