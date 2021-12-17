أبوتريكة: لا مبرر لاستبدال صلاح كان يجب خروج ماني أمام نيوكاسل

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انتقد محمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية السابق، استبدال محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال مباراة نيوكاسل يونايتد في المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد.

وقال أبو تريكة في تصريحات تلفزيونية: «هناك علامة استفهام باستبدال محمد صلاح لأنه كان في حالة بدنية مميزة».

وأضاف: «تبديل مبكر بالنسبة لصلاح وكان الأفضل أن يخرج ساديو ماني أو تياجو لأن مستواهم الفني ليس في أفضل حال في هذه المباراة».

وأكمل أبوتريكة: «صلاح لا يحب الخروج من المباراة وقبل خروجه كان يهدد مرمى نيوكاسل بشكل واضح ولا أرى له مبرر».

وواصل: «قد يكون قرار كلوب باستبدال صلاح ليحافظ عليه وربما يريد أن يشرك اللاعبين البدلاء بسبب مشاركة صلاح في كأس الأمم وبالتالي سيغيب عن ليفربول».

وأتم: «لا يوجد مبرر لخروج صلاح من المباراة لكنه غاضب "أنا حافظه"، وكان في حالة بدنية مميزة وهو يفكر في لقب الهداف وأفضل لاعب وصانع أهداف في العالم».