محافظ مطروح يوجه بإزالة تعديات المحال على الأرصفة وتيسير طريق المشاة

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بإزالة تعديات عدد من المحال على الأرصفة وتيسير طريق المشاة والسيارات، وتكثيف جهود النظافة مع التنبيه على إحدى الشركات المالكة لقطعة أرض بالمدخل بسرعة إقامة سور لمنع إلقاء القمامة بها حفاظًا على المظهر الحضاري لمدخل المدينة.

ووجه المحافظ، شركة الكهرباء بمطروح بسرعة تغطية الأسلاك الكهربية وتركيب كابينة لتغطية الأسلاك حرصًا على سلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم السبت، مدخل طريق الريفية من شارع إسكندرية يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح.